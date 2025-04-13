Valencia-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun üçüncülük karşılaşmasında bugün İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele edecek. İşte, Valencia-Fenerbahçe Opet maçı hakkında bilgiler...



Valencia-Fenerbahçe Opet maçı bugün yapılacak.



İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.



Müsabaka, EuroLeague Women Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.



YARI FİNALDE HÜSRAN



Yarı finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a kaybeden Fenerbahçe Opet, 7. kez finalde oynama şansını kaybetmişti.

