Valencia-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üçüncülük maçına çıkacak. Son iki yılın şampiyonu sarı-lacivertli ekip, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti. Peki, Valencia-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun üçüncülük karşılaşmasında bugün İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele edecek. İşte, Valencia-Fenerbahçe Opet maçı hakkında bilgiler...
Valencia-Fenerbahçe Opet maçı bugün yapılacak.
İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.
Müsabaka, EuroLeague Women Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
YARI FİNALDE HÜSRAN
Yarı finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a kaybeden Fenerbahçe Opet, 7. kez finalde oynama şansını kaybetmişti.
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