Valencia maçında Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlanan 3 taraftar serbest bırakıldı

İspanyol polisi tarafından Valensiya kentinde gözaltına alınan 18 ve 21 yaşları arasındaki İspanyol vatandaşı 3 taraftar, haklarında henüz adli bir sürecin başlatılmamasından dolayı serbest kaldı.



Valensiya İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, Valencia-Real Madrid maçında Vinicius'a karşı yapılan hakaretlerin nefret suçu teşkil etmesi ihtimaline karşı resmi olarak cezai soruşturma başlatsa da mevcut durumda açılmış bir dava olmadı bildirildi.

4 KİŞİNİN SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR



Diğer yandan İspanya Kral Kupası'nda 26 Ocak'ta oynanan Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeğin köprüden sarkıtılması olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin soruşturmaları ise devam ediyor.



Polis kaynakları, Atletico Madrid taraftarı olan ve 3'ü fanatik bir taraftar grubuna üye olan 18-25 yaşları arasındaki 4 kişinin şişme bebek üzerinde bıraktıkları DNA ve parmak izleri sayesinde kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.