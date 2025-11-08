Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Valencia - Real Betis karşı karşıya geliyor. Real Betis zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Valencia - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

VALENCİA - REAL BETİS MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Valencia - Real Betis kozlarını paylaşıyor. Palma de Mallorca'da,Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.