Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Valencia ve Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Real Sociedad, zorlu Valencia deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.
İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Valencia , Real Sociedad karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Valencia ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Valencia - Real Sociedad karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
VALENCİA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Valencia - Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.
Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia - Real Sociedad karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI
20:30 Mallorca - Barcelona
22:30 Valencia - Real Sociedad
22:30 Alavés Levante
