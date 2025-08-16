Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Valencia , Real Sociedad karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Valencia ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Valencia - Real Sociedad karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



VALENCİA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da birinci hafta mücadelesinde Valencia - Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.



Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia - Real Sociedad karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 22:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



İSPANYA LALİGA GÜNÜN PROGRAMI



20:30 Mallorca - Barcelona



22:30 Valencia - Real Sociedad



22:30 Alavés Levante

