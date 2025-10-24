Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Valencia - Villarreal karşı karşıya geliyor. Villarreal zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



VALENCİA - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Valencia - Villarreal kozlarını paylaşıyor. Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

