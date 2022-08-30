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Valerien Ismael: Büyük takım gibi mücadele ettik

Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, "Taraftardan aldığımız enerjiyle oynadık. Büyük takım gibi mücadele ettik" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.08.2022 - 01:11

Valerien Ismael: Büyük takım gibi mücadele ettik

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Spor Toto 'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup 'u 3-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen 'ta teknik direktör , ilk yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"İKİNCİ YARIDA BAZEN KONTROLÜ KAYBETTİK"

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ismael, "İlk yarıda muhteşem bir performans sergiledik. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Takımda büyük bir enerji vardı. Taraftardan aldığımız enerjiyle oynadık. Büyük takım gibi mücadele ettik. İkinci yarıda ise bazen kontrolü kaybettik. Oyun içinde kontrolü daha fazla elimizde tutmalıyız. Bu yönümüzü geliştirmeliyiz" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ VE CEYHUN KAZANCI HARİKA İŞLER ÇIKARDI"

İngiltere'de görev yaptığı için transferde bu ülkeden tercihlerde bulunduklarını aktaran Fransız teknik adam, "Yaratmak istediğimiz profil buydu. İngiltere'de çalıştım. Sıcak temasım var. Beni tanıyan oyuncuları transfer ettik. Bu durum ikna kabiliyetimizi daha da kolaylaştırdı. Başkanımız ve Ceyhun Kazancı da harika işler çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru yolda olduklarına vurgu yapan , "Kadro derinliği her zaman lazım. Şu an iyiyiz. Ghezzal ve Josef de Souza'dan mahrumuz. Savunmada da oyuncularımız var. Kurallar da var. Doğru kombinasyonları yapmayı hedefliyoruz. Futbolcularımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz." diye konuştu.

"KONUŞULANLARA KULAK TIKIYORUM"

Ismael, daha önce kendisiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili bir soruyu, "29 yıldır futbolun içindeyim. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulanlara kulak tıkıyorum. İşim başarılı olmak. Başarılı olmayınca eve dönerim." şeklinde yanıtladı.

, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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