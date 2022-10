Valerien Ismael: Geleceğim konusunda endişelenmiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, puan kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Kazanmak istiyorduk, kazansak bizi yukarı taşıyacak bir galibiyet olacaktı ama maalesef kazanamadık" dedi.

Rakipleri karşısında oyun planlarının savunma arkasında boşluklardan faydalanmak olduğuna dikkati çeken Ismael, "Rakibin, savunmayı önde kurduğunu düşünürsek bundan faydalanmak istedik. Net fırsatlar verdiklerine şahit olmuştuk. Çok ofsaytta kaldığımızı devre arasında konuştuk." diye konuştu.



Mücadelenin son anlarında Weghorst'un direkten dönen topu sonrası yaşadıklarını anlatan Ismael, "O esnada hissettiklerimi statta herkes hissetti. Ben de gol sandım. Weghorst kafaya iyi yükseldi, orta iyiydi, her şey pozisyonun gol olması için müsaitti ama bir türlü top içeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı, topun içeri girmesini çok isterdik" dedi.



"TÜM SAKATLAR DÖNÜNCE DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"



Zor bir maç olduğunu anlatan Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atmosfer yine çok iyiydi, taraftarımız muhteşemdi. Kendilerine bu müthiş performansın ödülü olarak 3 puan veremediğimiz için üzgünüz. İkinci yarıda daha güçlü oynadık. Son bölümlerde fırsatlar bulduk. Geçen haftaya göre bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Son bölümde fiziksel olarak güçlü kaldık. Tüm oyuncuları kullanabildik. Sakatlıktan dönenler oldu. Kulübe katkısı da iyiydi, bundan dolayı mutluyum.

Önümüzdeki hafta tüm sakatlar dönünce daha da iyi olacağız. Planlarımızdan biri kulübe katkısı almaktı. Tüm oyuncularımız hazır ve fit olduğu zaman daha iyi olacağız. Kilit oyuncularınız olmadığında bu eksiklikler işi zorlaştırıyor. Sakatlıktan dönen futbolcularımızın bir kısmı takımın geri kalanıyla aynı seviyede değil. Gedson, Ghezzal, Tayfur ve diğerleri bize nefes oldular. Kulübe katkısının bu şekilde devam etmesini ümit ediyorum."

"3 PUAN İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"



Maç sonunda Wout Weghorst'la yaptığı görüşmeyi anlatan Ismael, "Gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. 3 puanı kazanmak için her şeyi yaptığımızı söyledim." değerlendirmesinde bulundu.



Savunmanın performansını değerlendiren Ismael, "Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İstatistiksel olarak rakibe az fırsat verdik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda gol yemiştik. Bu hafta gol yememek mutlu etti. Önümüzdeki haftada da savunmadan aynı performansı bekliyorum." diye konuştu.



Ismael, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'İlk 70 dakika biz daha iyiydik. Son 15-20 dakika Beşiktaş bizden daha iyiydi' şeklindeki görüşüne katılmadığını vurgulayarak, "Bazı anlarda tehlikeli oldular. Bizim bazı anlarda daha sabırlı olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda topun bizde olduğu anlar yaşadık. Rakip yoruldukça ve kulübe katkısını istediğimiz gibi alınca oyunumuz iyileşti ancak golü atamadık" dedi.



"YORUMLARI OKUMUYORUM, ZATEN TÜRKÇE DE BİLMİYORUM"



Beşiktaş'taki geleceğinden endişe etmediğini belirten Ismael, "Geleceğim konusunda endişelenmiyorum. İyi bir ekibim var, iyi çalışıyoruz, iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz yüzde yüzümüzü veriyoruz, başarılı olmak istiyoruz. Yorumları okumuyorum, zaten Türkçe de bilmiyorum. Ekibimle birlikte işime ve bu takımın geleceğine odaklanmış durumdayım." şeklinde konuştu.



Ismael, Ghezzal'in ne zaman ilk 11'e döneceğine yönelik bir soruya ise oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini bekleyeceklerini, bunun tüm oyuncular için aynı olduğunu söyledi.