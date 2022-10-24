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Valerien Ismael'den "istifa" tezahüratlarına yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor karşısında alınan yenilgi için, "Çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz" yorumunda bulundu. Ismael, kendisine yönelik "istifa" tezahüratlarına ilişkin ise, "Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum" dedi.

Valerien Ismael'den "istifa" tezahüratlarına yanıt

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Beşiktaş Hatay'da kayıp (Hatayspor-Beşiktaş maç sonucu)

Beşiktaş Hatay'da kayıp (Hatayspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen 'ta teknik direktör , "Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz." dedi.

Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını söyledi.

Maç sonucunu "Şok edici bir durum" olarak değerlendiren Ismael, beklentilerinin bu olmadığını dile getirdi.

"HERKESİN KENDİ SORUMLULUĞUNU ALMASI GEREKİYOR"

İyi başladıkları bir maçı kaybettiklerinin altını çizen Ismael, "Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentilerimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip ikinci golü atabilirdik, bu olmadı. Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz." diye konuştu.

"TARAFTAR OLSAM BEN DE KIZGIN OLURDUM"

Bir basın mensubunun tribünden yapılan "istifa" tezahüratlarını hatırlatması üzerine Ismael, "Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum" dedi.

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