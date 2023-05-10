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Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlüğe Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'i getirdiğini duyurdu.

Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan 'in yeni adresi belli oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Ismael'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu - 1

Valerien Ismael, Beşiktaş'ta 18 maçta görev almış, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirmişti.

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.

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