Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor

Valerien Ismael, Beşiktaş'ta 18 maçta görev aldı.



Fransız teknik direktör, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirdi.



The Athletic'te yer alan habere göre; Valerien Ismael'in yeni adresi Championship kulübü Watford olabilir.



Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ismael'in Watford'un teknik patronluğu için tek aday olmadığı yazıldı.



Valerien Ismael, Beşiktaş'taki görev döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı. ﻿​