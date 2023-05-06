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Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan teknik direktör Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor.

Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor

Valerien Ismael, 'ta 18 maçta görev aldı.

Fransız teknik direktör, yönetimin kararı sonrası görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar 47 yaşındaki teknik direktör yerine Şenol Güneş'i göreve getirdi. 

The Athletic'te yer alan habere göre; Valerien Ismael'in yeni adresi Championship kulübü Watford olabilir.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ismael'in Watford'un teknik patronluğu için tek aday olmadığı yazıldı. 

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki görev döneminde 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fransız teknik adam, daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı. ﻿​

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