Valladolid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga 2 )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Valladolid - Granada karşı karşıya geliyor. Granada zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Valladolid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



VALLADOLİD - GRANADA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Valladolid - Granada kozlarını paylaşıyor. Valladolid'da, José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



