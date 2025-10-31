Valladolid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga 2 )
İspanya’da heyecan Valladolid - Granada maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
VALLADOLİD - GRANADA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Valladolid - Granada kozlarını paylaşıyor. Valladolid'da, José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Kasım Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.