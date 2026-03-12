Valverde hat-trick yaptı; Real, City'yi farklı yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk etabı, dün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Bayer Leverkusen konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise Chelsea'yi 5-2 yendi. Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid de Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. Vinicius Junior'un 57'nci dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta Real Madrid, City'i Federico Valverde'nin hat-trickiyle devirdi.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.