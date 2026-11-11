Van Bommel: Türkiye'nin yeni oyun tarzına göre hazırlandık

Van Bommel, Doku'nun hangi kanatta kullanılacağına ilişkin soruya, sol kanatta oynadığını ancak sağ kanatta da oynayabileceğini dile getirerek, "Bu şekilde daha çok seçeneğimiz oldu. Çok tehlikeli oyuncu olduğunu da gösterdi." yorumunu yaptı.

Belçika Milli Takımı'nın oyun planına ilişkin soruya da Van Bommel, şöyle cevap verdi: “Özellikle Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüksek baskı uygulayarak, ataktan savunmaya, savunmadan atağa geçmek ve rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarına bakarak oyun planımızı daha da ileri taşımak istiyoruz.”

Futbolcu Youri Tielemans da milli takıma odaklandığını ve her zamanki gibi hem Manchester United hem de milli takım için çok çalışacağını söyledi.