Van Bronckhorst'tan Beşiktaş'a veda

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş'a veda etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Yazılı açıklama yapan Van Bronckhorst, "Beşiktaş'tan kısa sürede ayrıldığım için üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Buraya beni etkileyen tutkulu bir kulübe gelmiştim. Türkiye gibi zengin bir kültere sahip ve futbol tutkusu olan ülkede çalıştığım için minnettarım. Eğer bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyele sahip kadroyu geliştirebilirdim. Ancak futbol sonuç işi. Modern oyunda baskının teknik direktöre yapılmasını anlayabiliriyorum. Ancak kulüplerin geleceği, kulübedeki tek bir kişiye bağlı değildir. Beşiktaş'taki herkese gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik direktörün görevine son veren siyah beyazlılar, sezona Serdar Topraktepe yönetiminde devam ediyor.