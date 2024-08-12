Van Bronckhorst'tan Paulista'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadeleyi değerlendirdi.

Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"SİSTEMDE ESNEKLİK GÖSTERECEĞİZ"



“Sonuçtan ve galibiyetten dolayı mutluyum. Sezonun ilk maçında en önemli olan kazanmaktı. Zor bir maç oynadık. İstanbul’a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. İkinci yarıda ritim bulmakta zorlandık. Onana ve Emirhan değişiklikleri ile daha stabil bir görüntü verdik. Bu maçtan öğrendiğimiz; daha geliştireceğimiz çok şey var. Önümüzdeki hafta evimizde daha iyi bir zeminde oynayacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu maç 5’li savunmayı gerektiriyordu. Sistemde her zaman esneklik göstereceğiz. Oyunun sonunda 5’liye döndük ve bizim adımıza daha iyi oldu. Takıma ve sahadaki ihtiyaçlara odaklanıyorum. Zor bir maç oynadık. Mental anlamda galip gelmek önemliydi. Önümüzdeki ilk maça çok iyi hazırlanacağız.

"SEMİH'İN ASİSTİ HARİKA"

Semih çok büyük bir yetenek. Yaptığı asist harika, iyiydi. Oyununu olgunlaştırması, geliştirmesi gerekiyor. Bu yaş itibarıyla normal. Kadromuz geniş, kadroya giremeyenler oluyor. Bu hoca olarak zor, kararı ben alıyorum. İlk 11'i maç neyi gerektirir ona göre belirliyorum. Herkesi zamanı gelince kullanacağız. Yedek kalmak zor ama futbolun içinde bunlar var. Bizim için de zor bir durum. 11 oyuncuyu değil 19 oyuncuyu mutlu etmek gerekiyor. Ben de sevmiyorum bu durumu ama böyle olması gerekiyor.



PAULISTA YANITI

Gabriel ile konuştum. İLk pozisyonda devam etti. İkinci pozisyonda çok fazla ağrısı oldu. Bunu söyledi. Devam edemedi. Sakatlığının durumuna yarın bakacağız."