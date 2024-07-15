Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy için yönetime raporunu iletti.



EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma katılan genç futbolcu, yeteneğiyle Bronckhorst'u büyüledi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı, Semih'in her ne şartta olursa olsun takımda tutulması yönündeki istediğini yönetime iletti.



Bronckhorst'un Semih için yönetimin biçtiği 30 milyon euro bonservisin verilmesi durumunda dahi satılmamasını istediği de iddia edildi.



Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Semih, 12 gol ve 3 asistlik katkı vermişti.