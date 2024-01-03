Van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı ücret ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaşıldı.



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve Hollandalı çalıştırıcı 1.5 yıllığına el sıkıştı.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Anlaşmaya göre Van Bronckhorst yıllık 1 milyon 300 bin euro (Yaklaşık 40 milyon TL) kazanacak.



Teknik direktörlük kariyerine 2015’te Feyenoord’da başlayan Van Bronckhorst Hollanda ekibi ile 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 2 de Hollanda Süper Kupası kazandı.



Daha sonra Çin’in Guangzhou City ve Glasgow Rangers’ta görev yaptı.



İskoç ekibinden 2022 Kasım ayında ayrılan Van Bronckhorst, 14 aydır takım çalıştırmıyor.

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