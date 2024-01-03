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Van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı ücret ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor. Görüşmeler olumlu geçen Van Bronckhorst imzaya yakın. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki ayrıntılar da ortaya çıktı.

Van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı ücret ortaya çıktı

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'ta teknik direktörlük için Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaşıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve Hollandalı çalıştırıcı 1.5 yıllığına el sıkıştı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Anlaşmaya göre Van Bronckhorst yıllık 1 milyon 300 bin euro (Yaklaşık 40 milyon TL) kazanacak.

Teknik direktörlük kariyerine 2015’te Feyenoord’da başlayan Van Bronckhorst Hollanda ekibi ile 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 2 de Hollanda Süper Kupası kazandı.

Daha sonra Çin’in Guangzhou City ve Glasgow Rangers’ta görev yaptı.

İskoç ekibinden 2022 Kasım ayında ayrılan Van Bronckhorst, 14 aydır takım çalıştırmıyor.

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