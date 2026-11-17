Hollanda futbolu ve Hamburg'un eski yıldızı Rafael van der Vaart, Uluslar Ligi'nde Almanya'ya 5-0 yenilen Hollanda Milli Takımı 'nı yerden yere vurdu.

Bild'in haberine göre maçın ardından Hollanda kanalı NOS'ta konuşan Van Der Vaart, "Sanki hepsi altına işemiş gibiydi" dedi ve şöyle devam etti: "Patates çuvalı gibiydiler. Tamamen teslim oldular. Bu takımın baskıyla başedebilme becerisi yok."

Almanya 'nın da ahım şahım bir futbol oynamadığının altını çizen Van Der Vaart, "Bence Almanya büyük ölçüde sıradandı. Bu kesinlikle karşılaştığımız en iyi Alman takımı değildi, buna rağmen 0-5 kaybediyoruz. Bu, insanın gerçekten utanması gereken bir şey" dedi.

KALECİ VERBRRUGGEN'E VERYANSIN ETTİ

5'inci golden sonra Dumfries ile birlikte takım arkadaşlarını saha içinde toplayan kaleci Bart Verbruggen'e de özel bir paragraf açan Van der Vaart, "Açıkçası bunu izleyemiyorum bile. Bir kaleci böyle bir şey yapıyor ve kendi kendime düşünüyorum: Daha az önce beş gol yedin. Her topu kurtarman beklenemez ama kurtarmaya yaklaşamadın bile" eleştirisinde bulundu.