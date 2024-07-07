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Van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz'a övgü: "Bizi çok zorladı"

A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından rakip takım kaptanı Virgil Van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a övgülerde bulundu. Deneyimli savunmacı, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu yani ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı arka üçlüde." diye konuştu.

Van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz'a övgü: "Bizi çok zorladı"

A Milli Takım, çeyrek final mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mücadele'nin ardından Hollanda kaptanı Virgil Van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a övgülerde bulundu.

Hollandalı stoper, "Barış Alper Yılmaz, sürekli koşuyordu yani ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı arka üçlüde. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasfir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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