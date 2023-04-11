Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'in rekorunu kırdı

Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru bir dönem Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atarak üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



GÜNEŞ'İ GERİDE BIRAKTI



Vanspor'un başarılı kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'in rekorunu 1 dakika ile geride bıraktı. 11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Vanspor'un tecrübeli kalecisi Yılmaz, Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu.

Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de mücadele etmişti.