Vanspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Vanspor - Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 1900’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.