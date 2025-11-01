Vanspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Vanspor - Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Vanspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



VANSPOR - SAKARYASPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Vanspor - Sakaryaspor kozlarını paylaşıyor. Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 1900’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



