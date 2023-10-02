Vanspor-Zonguldak Kömürspor maçı sonrası ortalık karıştı: "Başkan silahla soyunma odasını bastı"

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 6’ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 sahadan galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, kaleci Egemen Yaylı’nın aldığı tekme darbeleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Öztürk ayrıca, “Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ihmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık.” dedi.

"KALECİMİZ ALDIĞI TEKME DARBELERİYLE YERE YIĞILDI"

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Öztürk’ün yaptığı açıklama şu şekilde: “01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir.” diye konuştu.