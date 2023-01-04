'VAR' gerilimi devam ediyor: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmalar geceye damga vurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Antalyaspor: Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtları açıklansın

Sivasspor-Galatasaray maçıyla başlayan VAR tartışması ve alınan tarihi kararlar sonrası tartışmalar sürüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklaması ve hakemlere yaptırım uygulamasının hemen ardından Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki kararlara derbi öncesi Galatasaray'dan tepki geldi.

"TUZ KOKTU!"



Sarı-kırmızlı ekiptan yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:



"Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."

Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023

FENERBAHÇE'DEN YANITLAR



Fenerbahçe ise Jorge Jesus’un basın toplantısında tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumunun görüntüsünü paylaşıp, “40 saniyede gerçekler” mesajıyla karşılık verdi.



""EN YALIN ANLATIMLA..."



Sarı lacivertliler daha sonra "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla" notuyla bir video daha paylaştı.