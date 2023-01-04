'VAR' gerilimi devam ediyor: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmalar geceye damga vurdu

Sivasspor-Galatasaray maçıyla başlayan VAR tartışması ve alınan tarihi kararlar sonrası tartışmalar sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını açıklaması ve hakemlere yaptırım uygulamasının hemen ardından Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki kararlara derbi öncesi Galatasaray'dan tepki geldi.
"TUZ KOKTU!"
Sarı-kırmızlı ekiptan yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:
"Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim."
Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023
FENERBAHÇE'DEN YANITLAR
Fenerbahçe ise Jorge Jesus’un basın toplantısında tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumunun görüntüsünü paylaşıp, “40 saniyede gerçekler” mesajıyla karşılık verdi.
40 saniyede gerçekler! pic.twitter.com/qIAOyNtsOJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2023
""EN YALIN ANLATIMLA..."
Sarı lacivertliler daha sonra "En yalın anlatımla, herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla" notuyla bir video daha paylaştı.
En yalın anlatımla,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2023
herkesin (!) anlayabileceği yaklaşımla… pic.twitter.com/kxF6C8RxwI