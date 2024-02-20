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VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Lig VAR kayıtları nasıl izlenecek?

VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) VAR kayıtlarıyla ilgili açıklaması sonrasında merak ediliyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren olmak üzere artık her hafta VAR kayıtları futbolseverlere sunulacak. Peki, 26. haftanın VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Lig VAR kayıtları nasıl izlenecek?

'de 26. haftanın kayıtları için tarih araştırmaları başladı. TFF, 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının artık sosyal medya üzerinden yayımlanacağını duyurdu. Peki, VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAR KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Lig'in 26. haftasında sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; VAR kayıtları 20 Şubat 2024 Salı akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Lig VAR kayıtları nasıl izlenecek? - 1

'DAN İZLENEBİLECEK

Süper Lig 26. hafta VAR kayıtları, Türkiye Federasyonu'nun (TFF) YouTube kanalından izlenebilecek.

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