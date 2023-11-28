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VAR'ın kapsamı genişleyebilir

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Asistan Hakem'in maç içerisinde daha fazla pozisyona müdahale edip etmemesini görüşecek. Değişikliğin kabul edilmesi halinde VAR'ın yetkileri genişleyecek.

VAR'ın kapsamı genişleyebilir

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IFAB ve FIFA, VAR'ın yetki alanlarının genişleyip genişlememesiyle ilgili çalışmalarını sürdüryor.

IFAB'ın İngiltere'de yapılacak toplantısında VAR'la ilgili yapılabilecek değişikliklerin tartışılacağı belirtildi.

OYUN DAHA FAZLA DURABİLİR ENDİŞESİ

Times'ın haberine göre; FIFA tarafından kurulan VAR komisyonunun video yardımcı hakemlere daha fazla sorumluluk verilip verilmemesini tartıştığı ve konunun toplantıda da görüşüleceği ifade edildi.

Ancak FIFA'nın, oyunun fazla durmasından dolayı endişe ettiğine dikkat çekildi.

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