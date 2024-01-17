Vatandaşlıktan çıkarılması istenen Benzema'dan suç duyurusu

Fransız yıldız Karim Benzema, Filistin'e verdiği desteğin ardından ülkesindeki üst düzey politikacıların hedefi olurken, kendisini Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılı olmakla itham eden İçişleri Bakanı Darmanin'i iftira suçlamasıyla bakanları yargılamakla yetkili Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayet etti.



Benzema, Müslüman Kardeşler ve harekete dahil herhangi bir isimle en ufak bir bağlantısının olmadığını kaydetti.



Şikayet başvurusunda Benzema, siyasi oyunların hedefi olduğunu ve özellikle 7 Ekim sonrası bunun yaşandığını belirtti.

NELER YAŞANDI?



Benzema, 7 Ekim saldırılarının ardından X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına karşı Gazze halkını destekleyen bir mesaj paylaşmış ve bu mesajı ile siyasilerin hedefi olmuştu.



CNews kanalında katıldığı programda Bakan Darmanin, "Karim Benzema, hepimizin bildiği gibi, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı." ifadesini kullanmıştı.

