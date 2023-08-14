VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına bu akşam deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. İşte, VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına dair tüm ayrıntılar...



BEŞİKTAŞ'IN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında bu akşam saat 21.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak.



Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından canlı yayımlanacak.



MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU



Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.



Özdamar’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.



Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral AVAR olarak eşlik edecek.



BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11



Mert, Roiser-Amartey-Colley-Masuaku, Hadziahmetovic-Salih, Onur-Gedson-Muelaka, Aboubakar



FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK



Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, kadrosundaki önemli isimleri kaybetti. Takımın en golcü isimleri olan Mbaye Diagne ve Fabio Borini'nin yanı sıra sözleşmeleri biten Andrea Bertolacci, Kerim Frei, Emiliano Viviano ve Colin Kazım Richards'la yollar ayrıldı.



Orta sahada forma giyen Magomed Ozdoev, Yunanistan'ın PAOK'a ekibine satılırken, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Ebrima Colley, Saba Lobjanidze, Matteo Ricci, Bruno Rodrigues, Davide Biraschi, Burak Kapacak ve Batuhan Şen de kulüplerine geri döndü.



Transfer döneminde 3'ü kaleci olmak üzere kadrosunu 7 oyuncuyla takviye eden kırmızı-siyahlı ekip; Emre Bilgin, Furkan Beklevic, Matias Dituro, Marcus Rohden, Frederic Veseli, Ryan Mendes ve Can Keleş'le anlaşmaya vardı.



Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, rakibine deplasmanda 4-1 kaybetmişti.