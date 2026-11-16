Ve Ceferin hamlesini yaptı. UEFA, Infantino'ya karşı adayını açıkladı
16.11.2026 21:34
Son Güncelleme: 16.11.2026 21:34
Philippe Diallo yaklaşık 30 yılır Fransa Futbol Federasyonu'nda çeşitli kademelerinde görev yapıyor.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, Mart 2027'deki FIFA başkanlığı seçimlerinde Gianni Infantino'ya karşı Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'yu aday gösterdi.
FIFA ile UEFA arasındaki soğuk savaşta yeni bir cephe açıldı. UEFA, 18 Mart 2027 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek FIFA Kongresi başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Gianni Infantino'ya karşı Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun aday gösterildiğini açıkladı.
Diallo'nun tüm Avrupa federasyonlarının oy birliğiyle desteğini aldığı da duyuruldu.
Le Monde ve The Guardian'ın haberlerine göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Arsene Wenger ve CONCACAF Başkanı ile FIFA Başkan Yardımcısı olan Victor Montagliani'yi ikna edemeyince, İcra Kurulu toplantısında Diallo'ya adaylık davetinde bulundu.
63 yaşındaki Diallo'nun da bu daveti kabul ettiği ve adaylığının yarın yapılacak Fransa Futbol Federasyonu İcra Kurulu toplantısında resmen onaylanacağı bildirildi.
Dördüncü dönem için adaylığını açıklayan Infantino. Mart 2027'deki seçimlerde favori gösteriliyor.
ASYA'NIN DESTEĞİ INFANTINO'YA
Dördüncü dönem için aday olan Gianni Infantino'nun özellikle Asya ve diğer kıtalardan güçlü destek bulacağı vurgulanıyor. Yarışta ayrıca Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima da var.
FIFA'nın adaylık başvuruları için belirlediği son tarih ise 18 Kasım Çarşamba günü.