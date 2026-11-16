Ve Ceferin hamlesini yaptı. UEFA, Infantino'ya karşı adayını açıkladı

FIFA ile UEFA arasındaki soğuk savaşta yeni bir cephe açıldı. UEFA, 18 Mart 2027 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek FIFA Kongresi başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Gianni Infantino 'ya karşı Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun aday gösterildiğini açıkladı.

Diallo'nun tüm Avrupa federasyonlarının oy birliğiyle desteğini aldığı da duyuruldu.

Le Monde ve The Guardian'ın haberlerine göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Arsene Wenger ve CONCACAF Başkanı ile FIFA Başkan Yardımcısı olan Victor Montagliani'yi ikna edemeyince, İcra Kurulu toplantısında Diallo'ya adaylık davetinde bulundu.

63 yaşındaki Diallo'nun da bu daveti kabul ettiği ve adaylığının yarın yapılacak Fransa Futbol Federasyonu İcra Kurulu toplantısında resmen onaylanacağı bildirildi.