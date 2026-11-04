Vedat Muriqi: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdik

Fenerbahçe 'ye Liverpool karşısında tarihi galibiyeti getiren golü atan Vedat Muriqi , "Öncelikle çok mutluyum. Bu güzel golü ve galibiyeti taraftara armağan ediyorum. Zor günler geçiriyorduk ama bu maçla Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tekrar gösterdik. Bu maça iyi başladık. Bir topumuz direkten döndü. Goller yedik ama pes etmedik. Umarım bu maç Fenerbahçe için dönüm noktası olur. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar devam edeceğiz" dedi.