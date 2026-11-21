Vedat Muriqi: Herkes şapkasını önüne koymalı
21.11.2026 22:12
Vedat Muriqi, maça çok yumuşak başladıklarını ve kontrolü Kocaelispor'a bıraktıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, "Oyuncu grubu olarak herkes üstüne düşen sorumluluğu almalı" dedi.
Fenerbahçe soyunma odasının durumunu anlatması istenen Vedat Muriqi, "Açıkçası üzgünüz. Özellikle ilk yarım saat Kocaelispor'un oynamasına izin verdik. Oyuncu grubu olarak herkes sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyup Fenerbahçe için en iyisini yapmanın yollarını aramalıyız" dedi.
GREENWOOD: ÇOK DEĞERLİ 2 PUAN KAYBETTİK
Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Mason Greenwood, "Golü erken atabilsek belki skor farklı olablirdi ama bugün takım olarak ofansif ve defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Enerjimiz iyi değildi. Sonuçta çok değerli 2 puan bıraktık burada" diye konuştu.
Greenwood bugün attığı golle ligde gol sayısını 7'ye yükseltti.
Yayıncı kuruluşa konuşan Oppong da, "Devam etmeliyiz. Pozitif kalmalı ve birbirimize destek olmalıyız" mesajını verdi.