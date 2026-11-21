Fenerbahçe soyunma odasının durumunu anlatması istenen Vedat Muriqi , "Açıkçası üzgünüz. Özellikle ilk yarım saat Kocaelispor'un oynamasına izin verdik. Oyuncu grubu olarak herkes sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyup Fenerbahçe için en iyisini yapmanın yollarını aramalıyız" dedi.

GREENWOOD: ÇOK DEĞERLİ 2 PUAN KAYBETTİK

Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Mason Greenwood , "Golü erken atabilsek belki skor farklı olablirdi ama bugün takım olarak ofansif ve defansif olarak en iyi günümüzde değildik. Enerjimiz iyi değildi. Sonuçta çok değerli 2 puan bıraktık burada" diye konuştu.

Greenwood bugün attığı golle ligde gol sayısını 7'ye yükseltti.

Yayıncı kuruluşa konuşan Oppong da, "Devam etmeliyiz. Pozitif kalmalı ve birbirimize destek olmalıyız" mesajını verdi.