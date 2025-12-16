Vedat Muriqi, Süper Lig devine haber gönderdi! "Geri dönerim"
16.12.2025 13:03
NTV - Haber Merkezi
La Liga'da Mallorca formasını terleten Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönmek için mesaj yolladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek hem namağlup ünvanını sürdürdü hem de yeniden ikinci sıraya yükseldi.
Zirvedeki Galatasaray ile arasında 3 puanlık fark bulunan sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
FENERBAHÇE'YE HABER YOLLADI
Beyaz TV'nin haberine göre İspanya La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere haber yolladı.
Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi.
“GERİ DÖNMEYE HAZIRIM”
Haberde Kosovalı golcünün "Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırım, kulübümle konuşarak anlaşın. Mallorca, 25 milyon euro istiyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN 21 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Vedat Muriqi, 2020/21 sezonunun başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Fenerbahçe'ye Rizespor'dan 5 milyon 600 bin euro karşılığında 2019 yılında gelen Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe döneminde yaşadığı gol sevinci.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Mallorca formasıyla 15 maçta boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 9 gollük bir katkı verdi.