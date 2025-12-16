Vedat Muriqi, Süper Lig devine haber gönderdi! "Geri dönerim"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek hem namağlup ünvanını sürdürdü hem de yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Zirvedeki Galatasaray ile arasında 3 puanlık fark bulunan sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE HABER YOLLADI

Beyaz TV'nin haberine göre İspanya La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere haber yolladı.