Veli Kavlak futbolu bıraktığını açıkladı

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak futbolu bıraktı.

Avusturya basınından Heute'ye röportaj veren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, omzundaki sakatlığı nedeniyle uzun yıllar psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.



Sakatlığı nedeniyle 2017 yılından bu yana maça çıkamadığını hatırlatan Veli Kavlak, "Aslında emekliye ayrılmam, uzun zamandır belli olan bir durum. Ama zihinsel olarak büyük bir yıkım yaşadığım için resmi bir açıklamada bulunamadım. Çok üzgündüm, futbolu bırakmayı uzun bir süre kendime de kabul ettiremedim. Ne yazık ki artık dönmek için yapabileceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Omzundaki sakatlığın hala devam ettiğini vurgulayan Veli Kavlak, "Farklı tedaviler denedim. 9'u omzumdan olmak üzere toplam 15 kez ameliyat geçirdim. Dönmek için çok çabaladım. Ama bunun mümkün olmayacağını üzüntüyle anladım." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapısından yetiştiği Rapid Wien formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Veli, 2011'de 750 bin avro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuş ve kontratının bittiği 2018'e kadar siyah-beyazlı formayı giymişti. Veli Kavlak, sakatlığı nedeniyle kariyerine devam edememişti.



Avusturya Milli Takımı'nda 31 maça çıkan Veli Kavlak, Beşiktaş'ta 152 maçta 8 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti.

