Venezia - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya’nın önemli takımlarından Milan, Venezia’ya konuk ediyor. Milan Bremen bu sezon ligde 51 puan toplarken haftaya 9. sırada girdi. Venezia ise son beş karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabildi. Venezia, Milan karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Venezia - Milan maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



VENEZİA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da heyecan Venezia - Milan karşılaşmasıyla devam ediyor. Weser Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Milan geride kalan 33 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip puan sıralamasında 9. basamakta yer alıyor.



Venezia ise 25 puan toplarken 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.







