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Veri Tabanlı Atama Sistemi devreye girdi, haftanın hakemleri açıklandı

TFF, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni açıklanan Veri Tabanlı Atama Sistemi devreye girdi, haftanın hakemleri belli oldu. İşte ayrıntılar ve haftanın hakemleri...

Veri Tabanlı Atama Sistemi devreye girdi, haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Federasyonu, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Trendyol ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek. Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

YENİ SİSTEME GÖRE ATAMA YAPILAN HAFTANIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

Veri Tabanlı Atama Sistemi devreye girdi, haftanın hakemleri açıklandı - 1
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