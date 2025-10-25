Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Verona - Cagliari karşı karşıya geliyor. Cagliari zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



VERONA - CAGLİARİ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Verona - Cagliari kozlarını paylaşıyor. Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

