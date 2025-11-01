Verona - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan Verona - İnter maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Verona - İnter karşı karşıya geliyor. İnter zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Verona - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
VERONA - İNTER MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Verona - İnter kozlarını paylaşıyor. Verona'da, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.