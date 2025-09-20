Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Verona ve Juventus kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Juventus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Verona - Juventus mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Verona - Juventus karşı karşıya geliyor. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 19.00’da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

