Veysel Bilen: "Avrupa kupaları için Sivasspor maçı kritik!"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 36. haftasında karşılaşacakları müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.



Avrupa kupalarına katılım için artık çok kritik bir virajda olduklarını belirten Veysel Bilen, “Oyuncu grubumuz bu maçın bilincinde, çok iyi çalışıyorlar. Teknik ekibimizin verdiği taktikleri sahaya en iyi şekilde yansıtacaklarına eminim. Hedefimiz, maç sonunda gülen taraf olmak. Elbette diğer rakiplerin, özellikle Beşiktaş’ın maçlarına da bakacağız ama önce kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kalan üç maçta da en iyi sonuçları alarak, 24 haftadır sürdürdüğümüz üçüncülük iddiamızı devam ettirmek zorundayız” diye konuştu.



"SAHAYA MUTLAK GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKACAĞIZ"



Sivasspor karşılaşması ve transfer dedikoduları hakkında konuşan Bilen, “Bizim en büyük temennimiz, Sivasspor maçında stadın tamamen dolması. Taraftarımızdan ricamız, oyuncu kardeşlerimizi bu kritik virajda yalnız bırakmamaları. Çünkü bir sezon boyunca büyük emek verdik ve artık işin sonuna geldik. Her maçın ayrı bir hikayesi var ama bu maç, Avrupa kupalarına katılım açısından son derece kritik. Sivasspor’un konumu ya da hedefi bizi ilgilendirmiyor. Biz her zaman olduğu gibi yine kendimize bakıyoruz. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Transfer haberlerini artık sosyal medyadan öğreniyoruz. Artık basından da değil, aslı astarı olmayan transfer haberlerini sosyal medyadan görüyoruz. Şu an resmi olarak anlaştığımız bir oyuncu ya da kulüp bulunmuyor. Bu süreçte en önemli konu, takımın mevcut ahengini bozmamak. Bugüne kadar bu noktaya bizi taşıyan oyuncu grubumuz oldu. Bu başarıyı da yine aynı oyuncu grubuyla tamamlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.