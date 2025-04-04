Victor Boniface kimdir? Galatasaray formasıyla paylaşım yapan Victor Boniface'in hayatı ve kariyeri

Galatasaray formasıyla paylaşım yapan Victor Boniface, dribbling yeteneği, bitiriciliği ve uzun mesafeli şutlarıyla rakip defanslar için sürekli tehdit oluşturan forvet oyuncusudur. Takım oyununa yatkınlığı ve asist kabiliyetiyle de bilinir. ​Peki, Victor Boniface kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?



VİCTOR BONİFACE KİMDİR?



Victor Boniface, 23 Aralık 2000 tarihinde Nijerya'nın Akure şehrinde doğdu. Futbola olan ilgisi genç yaşlarda başladı ve yetenekleri kısa sürede dikkat çekti.​



Boniface, profesyonel kariyerine Nijerya'nın Real Sapphire FC takımında başladı. 2018 yılında Kıbrıs Süper Ligi ekiplerinden Lefke TSK'ya kısa süreli bir kiralık transfer gerçekleştirdi.​



Mart 2019'da Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla sözleşme imzaladı. Ancak, transferinden kısa bir süre sonra yaşadığı bağ yaralanması nedeniyle 2019 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırdı. Bu zorluğa rağmen, sahalara döndüğünde etkili performansıyla takımına katkı sağladı. ​



Ağustos 2022'de Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle turnuvanın en golcü isimlerinden biri oldu. ​



Temmuz 2023'te Alman Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Leverkusen'deki ilk sezonunda 14 golle takımının Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasında önemli bir rol oynadı. ​



Ocak 2025'te Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer oldu. Bu transferle birlikte Cristiano Ronaldo gibi dünya yıldızlarıyla aynı takımda forma giymeye başladı. ​



Boniface, Nijerya milli takımına ilk kez 10 Eylül 2023'te davet edildi ve o maçta Samuel Chukwueze'ye asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aralık 2023'te Afrika Uluslar Kupası kadrosuna seçildi, ancak Ocak 2024'te yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamadı. ​