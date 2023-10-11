Victor Nelsson: "Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettim"

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

24 yaşındaki Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesinin uzatmaya yakın olduğu iddialarına yanıt verdi.

"Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım. Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı ve bir yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım.

Bu yüzden mi yedek oturuyorum bilmiyorum. Bunu Okan Buruk veya yöneticilere sorun. Takımdan sorumlu olan kişi teknik direktördür. Kazanmak için en iyi olan kimse o oynar."

"UNITED MAÇI BENİ GERÇEKTEN KIZDIRDI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Bold dk'ya konuşan Danimarkalı, "United maçı beni gerçekten kızdırdı ve oynamamam için hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra üç maç yedek kulübesinde oturdum. Beni şaşırttı." ifadelerini kullandı.

"YEDEK KULÜBESİNDE OTURMAYI SEVMİYORUM"

Nelsson, "Biraz uzun sürecek ama Okan Buruk ve Erden Timur ile bazı görüşmelerim var ama oynamazsam ne yapacağım açık. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık. Ben yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" dedi.

Galatasaray ile 2026 yazında sözleşmesi bitecek Nelsson, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 913 dakika süre aldı.

