Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'a devre arasında veda etmeye hazırlanan Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi.

Sabah'ın haberine göre, Championship ekibi Burnley'nin ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı savunmacının Burnley'e olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.

2021 yaz transfer sezonunda 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katılan Nelsson için ise yaklaşık 10 milyon euroluk bir değer biçiliyor.

Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olduğu belirtilen Nelsson'un Ocak ayında büyük ihtimalle satılması bekleniyor.