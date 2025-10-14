Victor Osimhen 51 dakikada hat-trick yaptı, Nijerya son dakikada Dünya Kupası play-off'una kaldı: Herkes sahaya indi!
Nijerya Milli Takımı, Benin'i ağırladığı maçta Victor Osimhen ve Onyeka'nın golleriyle güldü.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. maçında Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi.
Godswill Akpabio Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3, 37 ve 51. dakikalarda Victor Osimhen ile 90+1. dakikada Onyeka kaydetti.
Bu skorun ardından Nijerya, puanını 17 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Aynı puandaki Benin ise 3. basamakta yer buldu.
SON DAKİKADA PLAY-OFF
Nijerya'nın Benin karşısında son dakikada attığı gol, Dünya Kupası için play-off oynama hakkını da beraberinde getirdi.
En iyi dört ikinci arasında yapılacak olan play-off'ta Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.
HERKES SAHAYA İNDİ
Nijerya'nın 90+1. dakikada bulduğu gol sonrası skor 4-0'a geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte önce futbolcular daha sonra ise taraftarlar sahaya inerek Dünya Kupası için play-off'a kalmanın sevincini yaşadı.
- Etiketler :
- Victor Osimhen
- Dünya Kupası
- Nijerya