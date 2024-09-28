Victor Osimhen, 7 yıl sonra bir ilki başardı
Galatasaray formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya atan Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 4 gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20 ve 28. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, 7 yıl sonra bir ilke imza attı.
Nijeryalı golcü, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 4 gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.
2 Gol | Kasımpaşa
Asist | Fenerbahçe
Asist | Çaykur Rizespor
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