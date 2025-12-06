Victor Osimhen, "Canavara dönüşüyorum" diyerek itiraf etti

"SAHADA CANAVARA DÖNÜŞÜYORUM"

"Kaybetmek... Dürüst olayım, çok acımasız! Sokakta, Dünya Kupası'nda, lig maçında hiç fark etmiyor... Küçüklüğümden beri kaybetmeyi sevmem. Elimde olsa her şeyi kazanmak isterim. Bir maç kaybettiğimde uyuyamam. Sahadayken bambaşka bir canavara dönüşüyorum."

"HEPSİNİ BEN HAK ETTİM"

"Sahip olduğum her ödül, kazandığım her kupa... Hepsini hak ettim. Hiç kimse bana vermedi, hepsini ben kazandım. Geldiğim yer, zihniyetimi şekillendirdi. Yetenek yeterli değil. Saha içinde bu kadar çok çalıştığın sürece başarmamak imkansız."