Victor Osimhen, "Canavara dönüşüyorum" diyerek itiraf etti
06.12.2025 17:25
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Victor Osimhen, attığı 2 golle takımını üstünlüğe taşıyan isim olmuştu.
Nijeryalı yıldız, Smallie YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Osimhen'in sözleri:
"TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"
"Başarıya yabancı biri değilim. Allah'a şükrediyorum, geçen sezon çok başarılıydım. Yaz transfer döneminden bu yana çok şey yaşadım. Türkiye’nin en iyi kulübüne ve dünyanın en büyük takımlarından birine gelmek benim için çok şey ifade ediyor."
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Ajax'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
"SAHADA CANAVARA DÖNÜŞÜYORUM"
"Kaybetmek... Dürüst olayım, çok acımasız! Sokakta, Dünya Kupası'nda, lig maçında hiç fark etmiyor... Küçüklüğümden beri kaybetmeyi sevmem. Elimde olsa her şeyi kazanmak isterim. Bir maç kaybettiğimde uyuyamam. Sahadayken bambaşka bir canavara dönüşüyorum."
"HEPSİNİ BEN HAK ETTİM"
"Sahip olduğum her ödül, kazandığım her kupa... Hepsini hak ettim. Hiç kimse bana vermedi, hepsini ben kazandım. Geldiğim yer, zihniyetimi şekillendirdi. Yetenek yeterli değil. Saha içinde bu kadar çok çalıştığın sürece başarmamak imkansız."
Galatasaraylı Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 11 gol kaydetti.
“MARIO GOMEZ İNANILMAZDI”
"Wolfsburg’daki ilk dönemim beklediğim gibi değildi. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi, dünya futbolunun en ölümcül forvetlerinden biri. O geldiğinde yöneticilere gidip, "Kalmak istiyorum çünkü ondan öğrenmek istiyorum." dedim. Antrenmanlarda onu izliyordum... Attığı inanılmaz goller, topa dokunuşu, sahayı okuyuşu, ofsayt çizgisine hakimiyeti... Şaşkına dönüyordum. Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı."