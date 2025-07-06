Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da başroldeki isim Victor Osimhen'di...



Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performans ve aidiyetle sarı - kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Süper Lig'de gol krallığı yaşayan başarılı futbolcunun geleceği ise merak konusuydu...

İKİ FARKLI İDDİA Neredeyse her gün başka bir takımla adı anılan dünyaca ünlü futbolcu için İtalyan basınından iki farklı iddia birden geldi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR Corriere dello Sport'un haberinde Victor Osimhen'in kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği aktarıldı. "GALATASARAY'I SEÇTİ"



Osimhen'in kendisine gelen teklifler arasından Galatasaray'ı seçtiği belirtilirken, transferin sadece Galatasaray'a kaldığı vurgulandı. ARTIK İŞ SARI - KIRMIZILILARDA



Haberin devamında sarı - kırmızılılar ile Napoli arasında görüşmelerin devam ettiği ancak İtalyan kulübünün 75 milyon euro'dan aşağı inmemekte direkttiği yazıldı.