Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır
Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Nijeryalı yıldızdan müjde geldi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da başroldeki isim Victor Osimhen'di...
Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performans ve aidiyetle sarı - kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Süper Lig'de gol krallığı yaşayan başarılı futbolcunun geleceği ise merak konusuydu...
İKİ FARKLI İDDİA
Neredeyse her gün başka bir takımla adı anılan dünyaca ünlü futbolcu için İtalyan basınından iki farklı iddia birden geldi.
TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Corriere dello Sport'un haberinde Victor Osimhen'in kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği aktarıldı.
"GALATASARAY'I SEÇTİ"
Osimhen'in kendisine gelen teklifler arasından Galatasaray'ı seçtiği belirtilirken, transferin sadece Galatasaray'a kaldığı vurgulandı.
ARTIK İŞ SARI - KIRMIZILILARDA
Haberin devamında sarı - kırmızılılar ile Napoli arasında görüşmelerin devam ettiği ancak İtalyan kulübünün 75 milyon euro'dan aşağı inmemekte direkttiği yazıldı.
JUVENTUS ÇOK İSTEKLİ
Öte yandan bir diğer haberde ise Repubblica, Juventus'un Victor Osimhen transferinde çok istekli olduğunu yazdı.
NAPOLI: 85 MİLYON EURO'NUN ALTINA OLMAZ!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise Osimhen'i İtalya içinden başka bir takıma 85 milyon euro'nun altına satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin İtalya içi transferde geçerli olmadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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