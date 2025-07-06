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Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır

Victor Osimhen transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Nijeryalı yıldızdan müjde geldi.

Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan 'da başroldeki isim Victor Osimhen'di...

Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performans ve aidiyetle sarı - kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Süper Lig'de gol krallığı yaşayan başarılı futbolcunun geleceği ise merak konusuydu...

İKİ FARKLI İDDİA

Neredeyse her gün başka bir takımla adı anılan dünyaca ünlü futbolcu için İtalyan basınından iki farklı iddia birden geldi.

Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır - 1

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Corriere dello Sport'un haberinde Victor Osimhen'in kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği aktarıldı.

"GALATASARAY'I SEÇTİ"

Osimhen'in kendisine gelen teklifler arasından 'ı seçtiği belirtilirken, transferin sadece Galatasaray'a kaldığı vurgulandı.

ARTIK İŞ SARI - KIRMIZILILARDA

Haberin devamında sarı - kırmızılılar ile Napoli arasında görüşmelerin devam ettiği ancak İtalyan kulübünün 75 milyon euro'dan aşağı inmemekte direkttiği yazıldı.

Victor Osimhen, Galatasaray'a müjdeyi verdi: Artık her şey hazır - 2

JUVENTUS ÇOK İSTEKLİ

Öte yandan bir diğer haberde ise Repubblica, Juventus'un Victor Osimhen transferinde çok istekli olduğunu yazdı.

NAPOLI: 85 MİLYON EURO'NUN ALTINA OLMAZ!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise Osimhen'i İtalya içinden başka bir takıma 85 milyon euro'nun altına satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin İtalya içi transferde geçerli olmadığı kaydedildi.

PERFORMANSI

'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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