Victor Osimhen, gol sayısında Okan Buruk'u yakaladı
Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray’da 43. golünü attı ve teknik direktör Okan Buruk'u yakaladı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen gollerine devam etti.
Osimhen, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.
Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.
Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.
- Victor Osimhen
- Okan Buruk
- Galatasaray