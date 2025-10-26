Victor Osimhen, gol sayısında Okan Buruk'u yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen gollerine devam etti.



Osimhen, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.



Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.



Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.