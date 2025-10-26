NTV.COM.TR

Victor Osimhen, gollerine devam ediyor: Bu sezon 6. kez attı

Galatasaraylı Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis’i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

