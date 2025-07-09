Victor Osimhen için 48 saat içinde KAP bekleniyor: Galatasaray'dan yılın bombası

OSIMHEN İLE ANLAŞMAYA VARILDI Geçtiğimiz gün Victor Osimhen ile yıllık 20 milyon euro artı bonusların yer aldığı maaş karşlığında 4 yıllık (1 yılı opsiyonlu) anlaşmaya varmıştı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU Galatasaray'a geçen sezonun başında Napoli'den kiralık olarak gelen Nijeryalı golcü, gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların gönlünde taht kurdu. Sarı - kırmızılı taraftarlar; Osimhen'in bonservisinin alınması için yönetime baskı kurarken, Galatasaraylı kurmaylar da ciddi bir mesai harcayarak hem Napoli hem de Victor Osimhen ile görüşmelerini sürdürdü.

Geride kalan sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak çifte kupayla taçlandıran Galatasaray , yaz transfer döneminde de oldukça hareketli... Bayern ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılarda gözler tamamen Victor Osimhen transferine çevrilmişti.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Napoli'ye 60 milyon euro bonservis teklifinde bulunan sarı - kırmızılılara İtalyan ekibinden ret gelirken, yeni bir teklif hazırlandı ve sunuldu.



DHA'nın haberine göre Galatasaray, Napoli’ye bonservis teklifini 75 milyon euro olarak revize etti.

ÖDEME PLANI



Osimhen'in serbest kalma bedeli olan tutarı karşılayan sarı - kırmızılıların bonservisi; 4 yılda, 5 taksitte ödemek istediği ve Napoli ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.