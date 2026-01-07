Victor Osimhen için esprili cevap. "Maskeler şu anda çok şık, beni görsen korkardın ve Drakula sanardın"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının güncel durumu, hedefleri, Türk futbolundaki bahis soruşturması, Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig arasındaki farklar, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, futbolculuk kariyeri ve daha birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Sarıyer ile ligin ilk yarısında geride bıraktığı süreci değerlendiren Çetin, "Gelmeden önce analiz yaptık. Hangi bölgelerin eksik olduğunu, takımın neye ihtiyacı olduğunu bilerek geldik. İnanın beklediğimizden daha zor bir ortamla karşılaştık. Fiziksel açıdan çok iyi konumda değildik. Takımı; moral, motivasyon, öz güven olarak daha iyi bekliyorduk. Skorların gelmemesi, puanların alınamamasıyla karşımızda yıkık bir takım bulduk. Önce mental olarak toparlamaya, öz güven vermeye çalıştık. Bunun akabinde de çok fazla yüklenmeden takımı fiziksel olarak da bir yere getirmeye çalıştık. Bu da çok kolay değil. Bu arada maçlar da oynanıyordu. Biraz daha fazla puan da alabilirdik. Bazen hakemler, bazen hatalarımızdan dolayı kaybettiğimiz puanlar var. İlk yarıyı çok daha iyi konumda bitirecektik ama bence beklediğimizin üstünde puan topladık. En büyük eksiklerimizden birisi alternatif oyuncularımız yok. Maçta 1-0 öne geçiyoruz hücum hattında 2-3 etkili oyuncularımız olsa oyuna sokup, maçı çevireceğiz, 2 ya da 3 atacağız ama maalesef bakınca maçlarımız hep 1-0 bitiyor. Şu an işler daha da zorlaştı. 7 oyuncuyla ayrıldık. Şu an maalesef hala takviye yapamadık. Yönetimimiz, başkanımız ellerinden geleni yapıyor, bizler de aynı şekilde. 7/24 oyuncu izliyoruz, yatana kadar oyuncu izliyoruz. Bir şekilde takıma birkaç oyuncu katmamız lazım yoksa büyük sıkıntı yaşayacağız. Şu anda Iğdır FK maçı yaklaştı, akabinde de Boluspor ve Çorum FK ile oynayacağız. Bu takımlardan puan almadığımız takdirde büyük sıkıntılar yaşarız. Bunun için de bir kadro lazım, oyuncu topluluğu lazım. Şu an için gerçekten durumumuz zor, inşallah bir an önce oyuncuları alırız ve takımı bir yerlere getiririz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ŞİKE YAPAN HAKEMİN TESPİT EDİLMESİ"

Türk futbolundaki bahis soruşturması ilgili zamanlamayı yanlış bulduğunu ve şike yapan hakem varsa tespit edilip, onların cezalandırılması gerektiğini aktaran Servet Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda 3-5 TL için keyfi bahis oynayan oyuncu sayısı bence çok fazladır. Keyfi bir işse, eğlencesine yapılan bir şeyse ceza verilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir kazanç yok, herhangi bir maç satma yok, şike yok ve bunlar yoksa verilen cezaların ağır olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şike yapan hakem varsa onların tespit edilmesi. Dışarıdan alışveriş yapan oyuncular olabilir, bunları tespit edebiliyorlarsa büyük cezaları bunlara vermeleri gerekiyor. Bulabiliyorsa direkt maçlara etki eden kişileri bulup, cezalandırmak doğru olurdu. Bence en büyük yanlışlardan biri de bu. Maça kim etki edebilir? Oyuncu etki edebilir, en başta da hakem etki edebilir. Bunlara ceza verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum."

"YABANCIYA KARŞI DEĞİLİM AMA..."

Kendisinin de dahil olduğu jenerasyondan Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi genç ve yerli teknik direktörlerin ligde daha çok tercih edilmesini olumlu bulduğunu belirten ve iletişimlerinin sürdüğünü aktaran Çetin, "Herkes bir şekilde başarılı. Bir şekilde güzel işler yapıyorlar. Bu değişimin geç olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi kullanan, kafasını tekniğe, taktiğe daha fazla yoran, oyuncunun dilinden daha çok anlayan genç hocalara ihtiyaç var. Genelde herkes kendi ülkesindeki hocaları tercih ediyor. Bunu herkes yapabiliyor. Yabancının ne farkı var? Yabancıya karşı olduğumdan değil ama oldum olası futbolcuyken de antrenörken de hep yerliden yana yorumlarım olmuştur. Görüyorsunuz, çok kısa sürede bir yerlere gelip yine de başarılı olan bir sürü hoca var. Bence bu fırsatların verilmesine geç bile kaldık. Özellikle oyuncu alışverişlerinde çok iletişimimiz oluyor. İhtiyaç duyduğumuz, eksik gördüğümüz pozisyonlarda onlarda oynayan veya az süre bulan oyuncularla temasa geçip istiyoruz. Nitekim yakın zamanda da istediğimiz bir oyuncu var, perşembe günü netleşecek. Bu diyaloglar içerisinde olmak zorundayız, oluyoruz da ve birbirimize faydamız da oluyor. Bu işin olmazsa olmazı" şeklinde konuştu.