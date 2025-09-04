Victor Osimhen için haftalar sonra gelen itiraf: "Galatasaray'dan önce aradı ve konuştuk"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek milli araya kayıpsız ve moralli giren Galatasaray, hareketli bir transfer dönemi geçirdi.



Leroy Sane, Wilfred Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların en çarpıcı takviyesi şüphesiz ki Victor Osimhen olmuştu.



Galatasaray Yönetimi, Osimhen'in bonservisini Napoli'den almak için haftalarca uğraş vermiş ve sonunda mutlu sona ulaşmıştı.

TALİPLERİ ARTMIŞTI



Bu süreç içinde Premier Lig, Serie A ve Suudi Arabistan Ligi ekipleri de Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmıştı.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU



Özellikle Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in yoğun ilgisinin ve teklifinin bulunduğu Osimhen, kararını Galatasaray'dan yana kullanmıştı.



Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, yaz transfer döneminde Victor Osimhen ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

"OSIMHEN BANA HEDEFLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"



Osimhen'e ligi ve kulübü anlattığını dile getiren başarılı savunmacı, "Victor Osimhen ile Galatasaray öncesi konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.